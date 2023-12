"A Natale non voglio la badante", donna 91enne si barrica in casa 

AGI - "Io sto bene e non voglio nessuno". Al figlio aveva detto chiaro e tondo che non avrebbe voluto tra i piedi la badante nel giorno di Natale e per protesta si è barricata in casa. Protagonista nel Biellese, una donna di 91 anni che si è chiusa nel proprio appartamento proprio per impedire l'accesso al figlio, che si era presentato con la badante che avrebbe dovuto tenerle compagnia durante le festività. Per riportare la calma e convincere la donna sono dovuti intervenire i carabinieri, che hanno risolto la situazione.

Ad Ancona, invece, altro episodio simile ma la protagonista è stata una ragazza di circa 20 anni. In questa circostanza è stato necessario l'intervento dei poliziotti chiamati in via del centro. La giovane si era chiusa nel bagno a casa dell'ex fidanzato, non rispondendo più ad alcuna sollecitazione dopo aver minacciato di farsi del male. Tutto questo perchè non accettava la fine della relazione sentimentale,

Arrivati sul posto gli agenti hanno convinto la 20enne ad uscire e, dopo aver preso atto che non si era fatta del male, hanno allertato i sanitari per le cure del caso. La giovane è stata così portata in ospedale per accertamenti.