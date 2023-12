AGI - Un grave incidente nel pomeriggio a Barberino di Mugello nel Fiorentino, ha provocato 3 morti e un ferito. Secondo quanto riportato dal sito de 'La Nazione', due auto si sarebbero scontrate per cause ancora da accertare lungo la provinciale 501. Dopo l'impatto i veicoli avrebbero preso fuoco.

I vigili del fuoco hanno estratto un uomo da una delle due auto che si è incendiata ma il personale del 118 ne ha constatato il decesso. Anche per altri due occupanti dell'altro mezzo, soccorsi anch'essi dai vigili del fuoco, non c'è stato niente da fare. Alla ricostruzione della dinamica stanno lavorando i carabinieri della compagnia di Borgo San Lorenzo.

In altri due incidenti stradali 2 vittime nell'Oristanese

Tragico Natale nell'Oristanese, dove si registrano due vittime in altrettanti incidenti stradali. Una è un panettiere, Serafino Porcheddu, che aveva 59 anni ed era originario di Sedilo (Oristano). Il furgoncino Fiat Doblo' sul quale viaggiava, è uscito di strada e il veicolo è finito contro un grande masso. Il sinistro si è verificato alla periferia di Dualchi (Nuoro), nella localita' "Su Pischinale". Sul posto è stato fatto intervenire anche l'elisoccorso.

In auto viaggiava anche Francesco Cugusi, 27 anni, originario di Fonni (Nuoro): ferito, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale. Hanno operato la squadra 7A del Distaccamento dei vigili del fuoco di Macomer, oltre a polizia e carabinieri. È morto, invece, all'ospedale Brotzu di Cagliari Antonio Erdas, il pensionato di Villaurbana (Oristano) rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto domenica lungo la provinciale che porta al paese, nella zona di nuraghe Craba.

L'uomo aveva perso il controllo della sua auto, una Peugeot 207, che era uscita di strada e si era ribaltata alcune volte, arrestando la sua corsa su un costone. Erdas era stato trasportarlo d'urgenza all'ospedale Brotzu di Cagliari con l'impiego dell'elicottero dell'Areus. Le sue condizioni erano parse subito molto gravi. Stamane il decesso.