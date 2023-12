Incidente sugli sci a Madonna di Campiglio, grave 19enne

AGI - Restano molto gravi le condizioni di una turista di 19 anni di Alghero dopo una caduta sugli sci a Madonna di Campiglio in Trentino. La giovane turista ha trascorso la notte all'ospedale di Trento ma le condizioni permangono gravi ma fortunatamente non è in pericolo di vita. L'incidente si è verificato ieri pomeriggio alle ore 16,30 sulla pista molto difficile (nera) dello 'Spinale' al Groste'.