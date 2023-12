Chiara Ferragni al parco con in figli dopo la bufera

AGI - Chiara Ferragni ha lasciato il suo attico a Milano stamane, vigilia di Natale, per un'uscita al parco coi figli, accompagnata dalla madre e dalla tata. Un video pubblicato dal Corriere.it mostra l'influencer al parco Sempione, nella sua prima uscita dopo il caso del pandoro Balocco e delle uova di Pasqua, su cui sono state aperte inchieste.

Ferragni era apparsa l'ultima volta 6 giorni fa sul suo profilo Instagram in un video in cui chiedeva scusa "per aver commesso un errore di comunicazione" e annunciato l'intenzione di devolvere 1 milione di euro all'ospedale Regina Margherita per sostenere le cure dei bambini.

A metà dicembre l'Agcm-Autorità garante per la concorrenza e il mercato l'ha sanzionata per pratica commerciale scorretta per la sedicente operazione benefica: 1 milione 75mila euro complessivi a carico delle società dell'influencer (Fenice e TBS Crew) e di 420mila euro per la Balocco. Le vendite del Pandoro Pink Christmas' griffato Chiara Ferragni della casa dolciaria, distribuito in 360mila esemplari, non erano risultate collegate al sostegno all'ospedale pediatrico di Torino, come promesso, in quanto la Balocco aveva già fatto in precedenza una modesta donazione 'una tantum' di 50 mila euro alla struttura.

"Nei prossimi giorni", aveva preannunciato nel video di scuse l'influencer, dichiarando anche che avrebbe impugnato il provvedimento dell'Antitrust, "parlerò con il Regina Margherita per capire come l'ospedale utilizzerà la somma da me donata e vi racconterà periodicamente gli aggiornamenti". Al video sono poi seguiti giorni di silenzio sui social.