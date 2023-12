Weekend di Natale all'insegna del bel tempo

AGI - L' anticiclone sull'Italia favorirà un fine settimana pre-natalizio all'insegna della stabilità. Temperature miti su gran parte del Nord. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, oggi avremo tempo stabile da nord a sud, salvo innocui addensamenti di passaggio più compatti sui settori tirrenici tra Calabria e Campania, nonché sulla Sardegna occidentale. Vigilia di Natale, domenica 24 dicembre, attesa nel complesso ancora stabile su tutta l'Italia, salvo innocui addensamenti sui settori tirrenici e Pianura Padana centro-orientale dove sono attese foschie e nubi basse durante le ore più fredde della giornata. Forti venti di Fohen sulle Alpi e settori prealpini, di Garbino sui settori adriatici. Sono attese punte massime anche di oltre +20 C con picchi di +21/+23 C tra Piemonte, Emilia-Romagna, Prealpi lombarde e medio Adriatico. Temperature più contenute sui settori tirrenici e Triveneto. Domenica atteso un lieve calo al nord, ma con valori sempre miti e con massime superiori ai +15 C tra Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, mentre sul medio-basso Adriatico e settori ionici si potranno ancora toccare e localmente superare i +20 C.

Ecco in dettaglio le previsioni per oggi

Al Nord

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni ma con molte velature in transito e locali fenomeni sulle Alpi centro-orientali con neve oltre i 1200-1400 metri. Al pomeriggio ancora tempo stabile con molti addensamenti al Nord-Est e per lo piu' soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, ma anche foschie, banchi di nebbia e nubi basse tra Romagna, pianure venete e Friuli. Temperature minime e massime stazionarieo in lieve calo. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro

Al mattino tempo stabile su tutti i settori con sole prevalente, addensamenti bassi tra Toscana e Umbria. Al pomeriggio nubi basse sulle regioni tirreniche, per lo piu' soleggiato altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni ti tempo asciutto ma con nuvolosità bassa diffusa sul versante tirrenico e sereno sulle regioni adriatiche. Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino addensamenti bassi sulla Sardegna e lungo i settori tirrenici con pioviggini tra Calabria e Sicilia, sole prevalente altrove. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli soleggiati e nubi basse sui settori tirrenici e la Sardegna. In serata non sono previste variazioni di rilievo. Temperature minime stabili o in lieve calo e massime in stabili o lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni per domani

Al Nord

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, addensamenti bassi tra Pianura Padana e Liguria. Al pomeriggio ancora tempo asciutto, con nuvolosità irregolare sui medesimi settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con nebbie e foschie lungo la Val Padana. Temperature minime e massime stazionarie o in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro

Al mattino tempo asciutto con nuvolosità irregolare su Toscana, Umbria e Lazio, sereno altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di stabilità prevalente con nubi basse lungo le regioni Tirreniche. Temperature minime stazionarie e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali del tempo. In serata ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente molto mossi.