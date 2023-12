Trovata oltre una tonnellata di botti illegali in un deposito a Messina [VIDEO]

AGI - Aveva in un deposito oltre una tonnellata di 'botti' ma illegalmente. La polizia e i finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno denunciato un commerciante di Naso che in un locale nella sua disponibilità aveva stoccato oltre 2.660 articoli pirotecnici, tra razzi, petardi, batterie e combinazioni esplodenti, artifici pirtotecnici appartenenti a categorie per le quali è proibita la vendita senza la licenza di Pubblica Sicurezza.

Il titolare della ditta individuale è stato denunciato per fabbricazione o commercio abusivo di materie esplodenti, nonché con il sequestro di oltre una tonnellata di articoli pirotecnici vari, con una massa attiva di polvere pirica pari a circa 145 chilogrammi, la cui commercializzazione avrebbe comportato un illecito guadagno stimato per oltre 24mila euro.

Il materiale esplodente è stato trasportato e concentrato in un deposito specializzato e posto a disposizione della Procura di Patti.