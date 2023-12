Nuovo aumento delle temperature, anche a Natale clima mite

AGI - Nuovo aumento delle temperature entro il weekend con l'alta pressione che terrà banco anche nella settimana di Natale. Nei prossimi giorni aria fredda si muoverà verso i Balcani ma senza portare effetti di rilievo sull'Italia, mentre correnti settentrionali impatteranno contro la catena alpina portando qualche fiocco di neve a quote medie lungo i settori di confine. Deboli piogge interesseranno anche il basso versante tirrenico e le isole maggiori. Tra sabato e domenica temperature in nuovo aumento al di sopra delle medie del periodo anche di 6-8 gradi con clima mite che si avvertirà soprattutto in quota. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano un dominio anticiclonico sul Mediterraneo centrale anche durante la settimana delle festività natalizie. Non sarà tutto sole pero' in quanto su vallate, coste e pianure torneranno anche nebbie e nubi basse. Solo in vista di Capodanno potrebbe tornare un po' di maltempo ma la distanza temporale è ancora troppo elevata per le previsioni.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord

Al mattino ampi spazi di sereno, attesi banchi di nebbia lungo la pianura Padana. Al pomeriggio nuvolosità irregolare in transito a nord-est, isolati piovaschi sulla Valle d'Aosta. In serata e in nottata attese precipitazioni sui rilievi di confine, nevose oltre 1300-1500 metri.

Al Centro

Cieli in prevalenza soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. In serata atteso un graduale aumento della nuvolosità sulle regioni tirreniche. Tempo invariato altrove.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino tempo stabile con nuvolosità irregolare in transito ovunque. Al pomeriggio attese ampie schiarite, salvo qualche addensamento basso sulla Sardegna occidentale. In serata attesi piovaschi su coste tirreniche e isole maggiori. Variabilità asciutta altrove. Temperature minime stabili o in aumento al centro-sud, in calo al nord. Massime senza variazioni di rilievo.

Previsioni meteo per domani

Al Nord

Al mattino tempo stabile con cieli sereni e banchi di nebbia in pianura Padana orientale, locali fenomeni sulle Alpi con neve oltre i 1000-1300 metri. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, nebbie e nubi basse sui settori orientali.

Al Centro

Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi e qualche maggiore addensamento sul versante tirrenico. Al pomeriggio cieli per lo piu' soleggiati, locali addensamenti tra Toscana e Umbria. In serata In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, nebbie e nubi basse tra Umbria e Toscana.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino molti addensamenti lungo i settori tirrenici e le isole maggiori con possibili pioviggini, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni sui settori adriatici e ionici ed addensamenti da nuvolosità bassa altrove. Temperature minime e massime in generale aumento da nord a sud.