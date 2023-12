Meteo: aria fredda e tempo stabile ma a Natale si va verso un peggioramento 

AGI - La situazione sinottica vede un promontorio d'alta pressione in elevazione verso l'Europa occidentale, con valori fino a 1040 hPa ad ovest della Francia. Le temperature nelle prossime 24 ore subiranno un ulteriore calo, risultando di qualche grado al di sotto delle medie del periodo. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano l'espansione dell'alta pressione verso l'Italia nel weekend il quale garantirà tempo stabile fino alla metà della prossima settimana. Possibile guasto verso le festività natalizie, ma ancora presto per scendere ulteriormente nel dettaglio.

Previsioni meteo per domani.

AL NORD - Giornata all'insegna della stabilità con tempo asciutto su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio con sole prevalente ma anche nebbie e nubi basse in Pianura Padana. In serata e in nottata non sono previste variazioni con cieli sereni e nebbie, foschie ed addensamenti in Val Padana, specie lungo il corso del Po.

AL CENTRO - Al mattino sole prevalente sulle regioni del versante tirrenico, addensamenti nuvolosi invece tra Marche e Abruzzo con locali fenomeni, nevosi fino a quote collinari. Al pomeriggio non sono previste variazioni con quota neve in lieve rialzo. In serata fenomeni in esaurimento anche sulle regioni adriatiche, ancora sereno sulle altre regioni.

AL SUD E SULLE ISOLE - Al mattino molta nuvolosità in transito ma con piogge solo sulla Puglia e lungo la dorsale appenninica con neve oltre i 600-1000 metri, locali fenomeni sulla Sicilia settentrionale e sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio nessuna variazione con quota neve in lieve rialzo. In serata e in nottata fenomeni in esaurimento ma con ancora addensamenti nelle zone interne. Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta l'Italia.