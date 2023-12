Alberto Angela, le domus sono un bel viaggio nel tempo

AGI - "Un bel viaggio nel tempo e per me anche nella mia famiglia. Se dovessi ripercorrere tutto queste idi di dicembre, facendo un percorso che riassume quello che vedrete nelle Domus Romane, dobbiamo partire da chi ha fatto quella casa che dimostra grandissima conoscenza tecnica. Chi viene a Roma cerca l'origine del loro modo di pensare. Noi siamo figli di tutto questo e entrando nelle domus si entra in questo mondo antico. Una realtà immersiva che coniuga voci, suoni, vista ed emozioni. Di solito la tecnologia multimediale arriva con minor forza. Qui entrate in un teatro con tutti gli strumenti a disposizione". Lo dice Alberto Angela a Palazzo Valentini per illustrare i nuovi lavori di ristrutturazione delle Domus Romane dove i visitatori saranno accompagnati nel percorso dalla voce del padre Piero Angela che ha ideato questo progetto di divulgazione.

"Quando entrate nel mondo romano vi arrivano dei valori. Non guardare con occhi moderni il mondo antico, perchè è sbagliato - aggiunge - Roma antica si è conservata perchè è finita sotto terra. Quindi poi nei secoli si è costruito. Se si scava si trova di tutto. Io ho fatto puntate intere della Roma sotterranea e si scoprono cose incredibili: un mondo pieno di ricchezza e di emozioni".

"Si arriva in epoca moderna e si sceglie di ricostruire parte di quel mondo in maniera tecnologica, con la televisione 3D - spiega - questo è un esempio unico che si può ripetere in altri luoghi. Si è partiti anni fa, poi il progetto si è fermato per un periodo. Ora si è ripartiti ed è stato fatto un lavoro eccezionale. Spero che sia un momento per andare avanti perchè siamo tutti sul fronte del sapere, della divulgazione. La conoscenza è come il pane, va condiviso. Nutre la mente ma anche il futuro" ha concluso.

© Ufficio stampa Roma città metropolitana Domus romane

"Sono felice di essere qui per presentare l'upgrade non solo tecnologico di questo sito. È anche l'occasione per dedicare questi siti a Piero Angela la cui voce accompagnerà i visitatori. Il lavoro fatto consente nell'aderenza alle problematiche che l'archeologia ha, grazie alle quali riesce a farci entrare nel cuore di quella straordinaria civiltà". Ha affermato il Sindaco della metropolitana di Roma, Roberto Gualtieri, presente insieme all'amministratore delegato di Civita Mostre e Musei Giorgio Sotira a Palazzo Valentini, Sala 'Luigi Di Liegrò per illustrare i nuovi lavori di ristrutturazione delle Domus Romane, alla presenza di Alberto Angela.

Nell'occasione verrà svelata una targa dedicata a Piero Angela, che nel 2007 ha curato, insieme a Paco Lanciano - Mizar il progetto delle prime installazioni tecnologiche e che rimane la voce narrante nel percorso guidato del prestigioso sito archeologico sotterraneo nel cuore di Roma.

"Il sito è molto grande e si può capire meglio aspetti fondamentali di quella civiltà della cui eredità dobbiamo essere orgogliosi - dice ancora Gualtieri - è una delle fonti generatrici della modernità e dello sviluppo. Qui si vede bene anche la stratificazione: muri medioevali, statue romane usate come riempitivo e altro. In questo il genio di Piero Angela è unico. Lui usava la lingua italiana in modo magistrale", spiega.

La ristrutturazione è stata effettuata a seguito di apposito partenariato speciale pubblico-privato e ha impiegato sistemi multimediali ad alta tecnologia atti a migliorare le visite. "Noi presentiamo anche questa forma di partenariato con Civita che permette di aiutare a rendere più fruibile questo sito: la tecnologia al servizio dell'archeologia", aggiunge.