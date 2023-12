Troppi gatti e pochi crostacei, le Emoji discriminano gli animali

AGI - Troppi gatti. Non abbastanza crostacei. L'attuale catalogo di emoji non rappresenta accuratamente l'ampiezza della biodiversità vista in natura; e questo, secondo gli scienziati, danneggia gli sforzi di conservazione.

Un'analisi pubblicata lunedì sulla rivista iScience sostiene che, mentre gli animali sono ben rappresentati tra gli emoji a disposizione, piante, funghi e microrganismi ricevono poca attenzione. "Anche se la crisi della biodiversità può sembrare lontana dal mondo online, nella nostra società sempre più digitalizzata, non dovremmo sottovalutare il potenziale degli emoji per aumentare la consapevolezza e promuovere l'apprezzamento per la diversità della vita sulla Terra", hanno scritto gli autori Stefano Mammola, Mattia Falaschi, Gentile Francesco Ficetola, biologi ambientalisti dell'Università di Milano.

"Lo sviluppo e il mantenimento di set di emoji diversi e inclusivi sono cruciali per garantire un'equa rappresentazione dell'albero della vita negli strumenti di comunicazione digitale", hanno sottolineato. Il team ha valutato gli emoji relativi alla natura e agli animali disponibili su Emojipedia, un catalogo online di emoji, e ha monitorato come questi siano cambiati tra il 2015 e il 2022. Tra gli animali, i vertebrati - inclusi mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e pesci ossei - erano sovrarappresentati, costituendo il 76% degli emoji animali.

Gli artropodi, inclusi insetti, aracnidi e crostacei, erano proporzionalmente sottorappresentati, nonostante esistessero 1,3 milioni di specie di artropodi descritte rispetto a 85.000 specie conosciute di vertebrati. I ricercatori hanno anche notato che non c'erano emoji che rappresentassero né platelminti (vermi piatti, comprese le tenie) né nematodi, nonostante esistessero più di 20.000 specie di platelminti e quasi 20.000 specie di nematodi. D'altro canto, hanno scoperto che la biodiversità degli emoji era in aumento. "Gli anellidi hanno guadagnato rappresentanza nel 2020 con l'aggiunta dell'emoji 'verme', che molto probabilmente rappresenta un lombrico, e gli cnidari hanno guadagnato rappresentanza nel 2021 con l'aggiunta di un emoji corallo rosso", hanno scoperto.