Il 2023 degli italiani visto dai social

AGI - È di Alessandro del Piero il post più popolare su Facebook nel 2023; di Italia’s Got Talent su Instagram. Il contenuto a firma dell’ex calciatore, dedicato all’amico e collega Gianluca Vialli, è stato pubblicato lo scorso 6 gennaio e ha totalizzato oltre 664 mila interazioni. Sull’altra piattaforma di casa Meta, invece, risuonano tutti altri numeri che, anche considerato l’intero panorama social, la rendono la più popolare. Secondo il report di DeRev, società di comunicazione e strategia digitale, che ha fotografato l’anno degli italiani dal punto di vista dei social media, il post con più interazioni (3milioni e 905 mila) è stato pubblicato da Italia’s Got Talent il 10 settembre e mostra una clip di Khaby Lame con uno dei numeri che lo hanno reso famoso, in cui scherza sulle imprese altrui mettendone in luce il nonsense con ironia.

“In generale - ha evidenziato il CEO di DeRev, Roberto Esposito - l’analisi mostra uno sparuto gruppo di autori che si spartisce le prime 100 posizioni, sia su Facebook che su Instagram: tra questi ci sono Italia's Got Talent, Vogue, Juventus, Ferragni, Bulgari, Fedez, Valentino, Gucci ed Elisabetta Franchi. Bisogna arrivare alla 124esima posizione per aggiungere un nome diverso (che, in questo caso, è la Ferrari). Questo perché ormai tutti gli algoritmi ripropongono con facilità chi ha mostrato di riuscire a intercettare gli interessi degli utenti, spingendo non soltanto i contenuti di quegli account, ma anche di coloro che ne producono di simili. Si spiega così il successo del comparto moda, che regna nella Top 100 con diversi protagonisti”.

L’analisi di DeRev ha preso in considerazione anche i contenuti pubblicati o condivisi dagli utenti per estrapolare quelli che hanno più coinvolto gli italiani e dedurne i trend di conversazione sui social media nel 2023. Al primo posto c’è il Milan con oltre 14 milioni di interazioni, poi Sanremo con 11 milioni di interazioni, quindi Giorgia Meloni (8 milioni di interazioni), la Juventus (7 milioni di interazioni) e l’Inter (6 milioni di interazioni). Chiara Ferragni è il sesto tema (4 milioni di interazioni) e Fedez il nono (3,604 milioni di interazioni), in mezzo ci sono Elly Schlein (3,648 milioni di interazioni) e Silvio Berlusconi (3,641 milioni di interazioni). Per trovare l’attualità oltre la politica bisogna andare subito dopo: ci sono i migranti (3,414 di interazioni) e Matteo Messina Denaro (3,146 milioni di interazioni).

La Top 10 di Facebook

Secondo l’analisi di DeRev, oltre al saluto di Del Piero a Vialli, la classifica dei post più popolari su Facebook denota come gli italiani continuino ad amare i contenuti particolarmente emotivi e le storie di vita personali. Al secondo posto, infatti, si trova Benedetta Rossi (Fatto in casa da Benedetta), nota per le sue ricette di cucina, che tuttavia anche quest’anno conquista il podio (e poi anche la nona posizione) con la condivisione di momenti che nulla hanno a che fare con l’arte culinaria: un lungo sfogo contro gli haters (454.628 interazioni) e il suo 51esimo compleanno (358.711 interazioni).

Scorrendo le successive posizioni troviamo un selfie di Giulio Golia di fronte a un murale che ritrae Nadia Toffa (440.423 interazioni) e ben tre post di Mr. Rain, tutti provenienti dalla settimana di Sanremo e dedicati a foto che lo ritraggono con il coro dei bambini (rispettivamente in 4°, 7° e 8° posizione con 418.868, 366.372 e 361.447 interazioni). In mezzo ci sono Gianni Morandi con l’ormai celebre ritratto di lui con la scopa all’Ariston, mentre spazza via le macerie prodotte dalla furia Blanco (415.048 interazioni), e Salvo Sottile che ha postato un video del 1990 in cui Edoardo Bennato e Gianna Nannini cantavano “Notti Magiche” (390.352 interazioni). A chiudere la top 10 è la pagina Campania da vivere con un video che mostra la tradizionale festa dell’acqua a Campagna, in provincia di Salerno (330.897 interazioni).

La top 10 di Instagram

L’analisi di DeRev racconta dell’usurpazione del trono dei Ferragnez. Sebbene restino protagonisti indiscussi della piattaforma - 6 post della Top ten sono loro, tre a testa -, bisogna attendere fino al quinto posto per incontrarli. Dopo il primo posto conquistato da Italia’s Got Talent, con Khaby Lame, troviamo un post di Vogue Italia (2 milioni e 891mila interazioni) dedicato alla presentazione della collezione gioielli di Bulgari e due post della Juventus che mostrano le prodezze dei suoi giocatori (un dribbling di Chiesa con 2 milioni e 657mila interazioni e un aggancio al volo di Kean con 2 milioni e 522mila interazioni).

Quindi, i Ferragnez. Prima lei con l’addio al cane Matilda (2 milioni e 360 mila interazioni) e due post sugli abiti di Sanremo (uno dei quali con la figlia Vittoria nello stesso stile), poi lui con il ritorno a casa dall’ultimo ricovero (2 milioni e 100 mila interazioni), una foto dei figli in costume British Royal (2 milioni di interazioni) e, al decimo posto, con un contenuto che lancia un messaggio sociale - il primo in assoluto nelle classifiche dei post popolari di DeRev -, in questo caso a favore della salute mentale (1 milione e 873 mila interazioni).

Gli hashtag dell’anno su X e TikTok

Il pubblico italiano ha partecipato ai grandi trend globali anche nel 2023, contribuendo all’emersione delle tendenze su X (ex Twitter) che sono state la piattaforma di exchange di criptovalute #Binance (7,2 milioni di post), la conferenza di Apple in cui è stato presentato il nuovo visore per la realtà aumentata (#WWDC23, 5,2 milioni di post) e la cerimonia di premiazione degli Oscar (#Oscars, 3,2 milioni di post).

In Italia, l’evento più discusso sulla piattaforma è stato Sanremo (808mila post) mentre gli hashtag più duraturi in termini di giorni sono stati tutti legati a trasmissioni televisive o radiofoniche, in ragione della periodicità che ne favorisce la permanenza in trend (#ilunatici, #lineanotte, #amici, #controcorrente, #uominiedonne, #ottoemezzo, #leredita #quartogrado, #chilhavisto, #staseraitalia, #gfvip, #zonabianca, #blob). Su TikTok, a parte gli hashtag aggregatori tipici della piattaforma (come #perteee e #pov), hanno dominato, tra gli altri, #Fortnite (226mila post su 56 milioni di post nel mondo); #lavoro (con 205mila post e 2 miliardi di visualizzazioni); #scuola (178mila post per 5 miliardi di visualizzazioni); #halloween (167mila post e 2 miliardi di visualizzazioni); #sferaebbasta (con 101mila post e 2 miliardi di visualizzazioni).