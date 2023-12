"Villa Campari" di Silvio Berlusconi non sarà venduta

AGI - "Per noi sarebbe stato un grande dispiacere, ma fortunatamente non ci sarà nessuna vendita di Villa Campari". Lo riferisce parlando con l'Agi, il sindaco di Lesa Luca Bona. Il sindaco racconta di aver appreso dalla famiglia Berlusconi che, contrariamente a quanto si era detto precedentemente, non è in programma la cessione della grande villa che Silvio Berlusconi aveva acquistato a Lesa, sulla sponda piemontese del Lago Maggiore.

La dimora in provincia di Novara faceva parte del patrimonio diretto del Cavaliere , come villa Due Palme a Lampedusa, le ville ad Antigua e oltre un centinaio di appartamenti nel Milanese. Berlusconi la comprò nel 2008 ed amava soggiornarvi. A decidere di non vendere villa Campari, secondo quanto conferma il sindaco, sarebbe stata Marina Berlusconi che è molto legata alla villa di Lesa che frequenta con suo marito Maurizio Vanadia e la sua famiglia. Il comune di Lesa la scorsa estate aveva attribuito alla memoria la cittadinanza del comune rivierasco a Berlusconi. Analogamente la cittadinanza era stata attribuita ad altri due illustri villeggianti, i senatori a vita Liliana Segre e Mario Monti.