L'ospedale di Tivoli in fiamme, 4 i morti

AGI - Un vasto incendio è divampato ieri sera intorno alle 22,30 all'ospedale di Tivoli, San Giovanni Evangelista, costringendo i Vigili del fuoco a evacuare i 200 pazienti della struttura. Sono 4 le vittime accertate. Si tratta di due uomini e due donne, tutti pazienti della struttura. L'ospedale è stato evacuato dai vigili del fuoco, anche con l’ausilio delle autoscale. Fiamme spente, operazioni di messa in sicurezza in corso.

Nel corso della notte il comune ha attivato il Centro Operativo Comunale per supportare le operazioni di evacuazione dei pazienti. I più gravi, ricoverati nel reparto di rianimazione sono stati trasferiti in ospedali vicini.

"I primi 20 pazienti in condizioni non gravi sono stati trasferiti dalle zone agibili dell'Ospedale all'adiacente palestra comunale Maramotti, allestita dalla Protezione civile comunale con coperte, cuscini e brandine. Se ne attendono in questi momenti altri 40", fa sapere il Comune di Tivoli attraverso i suoi canali social.

La palestra comunale Maramotti è utilizzata come struttura di "passaggio" per i pazienti che qui attenderanno di essere trasferiti con ambulanza in altre strutture ospedaliere. Attualmente sono in corso verifiche sui locali danneggiati.

Al momento risulta chiusa al traffico via Roma ed è stato sospeso il servizio dei bus Cotral all'interno della città. Il Comune, sempre attraverso i canali social, fa sapere che il pronto soccorso è chiuso e che per ogni esigenza bisogna rivolgersi ai centri ospedalieri vicini.