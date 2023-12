Vigilessa uccisa: ergastolo alle figlie e Mirto Milani 

AGI - La Corte di assise di Brescia, presieduta da Roberto Spanò, ha condannato all'ergastolo le sorelle Paola e Silvia Zani e Mirto Milani per l'omicidio di Laura Ziliani, l'ex vigilessa di Temù e madre delle due imputate, avvenuto nel 2021. La pm Cary Bressanelli aveva chiesto la massima condanna per tutti e tre.

Ai tre imputati i giudici hanno riconosciuto l'aggravante della premeditazione e dell'aver commesso il fatto a danno dell'ascendente, mentre hanno escluso quella del mezzo venefico o di altro mezzo insidioso.

Alla secondogenita di Laura Ziliani, Lucia Zani, è stata riconosciuta una provvisionale di 200mila euro, 100 mila a Marisa Cinelli, mamma e nonna delle due imputate, e 50mila euro ciascuno in favore dei fratelli Massimo e Michele Ziliani.

Inoltre le due sorelle Zani sono state dichiarate indegne a succedere alla madre Laura Ziliani e, conseguentemente, è dichiarata assorbita la richiesta di sequestro conservativo avanzata dalle parti civili.