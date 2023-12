AGI - Dior illumina il Natale di Piazza di Spagna. Un grande albero, alto oltre 15 metri, decorato con il nastro "Christian Dior around the world" e ricoperto da più di settecento farfalle dorate – che hanno prestato la loro magica presenza alla sfilata Dior Cruise 2024 - è adornato da flaconi luminosi delle più irresistibili fragranze della Maison, come Miss Dior e L'Or de J'adore, ultimo gioiello olfattivo reinventato da Francis Kurkdjian, Direttore della Creazione Fragranze Dior. Sulla sua cima svetta una stella, simbolo supremo di buona fortuna di Monsieur Dior, che illumina questa meravigliosa apparizione.

Ad assistere all'accensione centinaia di cittadini assiepati alla fine della più iconica delle scalinate. Con questo omaggio Dior ha voluto celebrare il particolare legame della Maison con l’Italia, e in particolare, a Roma, città natale e cuore di Maria Grazia Chiuri, Direttrice Artistica delle Collezioni Femminili Dior.

Per onorare questo stimolante legame, che ha dato vita ad accattivanti dialoghi creativi, negli universi della danza e del cinema, così come nel design e nell’arte contemporanea, la Maison ha progettato un’installazione onirica, un inno alla fantasia e alla magia, ispirandosi ai codici estetici iconici Dior, come quelli della linea Dior Cruise 2024.

"Siamo in un luogo straordinario che forse ha ancora più magia in questi giorni di festa e che con questa illuminazione raggiungerà ancor più il cuore di tantissimi" ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri partecipando all'accensione dell'albero - Parliamo di una delle piazze più importanti al mondo, e voglio ringraziare Dior e i creativi e gli artisti, tra l'altro romani, che hanno contribuito a un risultato bellissimo che dà tanta qualità non solo qui, ma in tutta Roma: abbiamo chiesto infatti tutti fortemente un impegno maggiore perché Roma è una sola, centro e periferie, quindi ci sarà un'illuminazione in tutta la città che riguarderà quasi 7 chilometri di strade in ogni quadrante della città. Una bellezza che si diffonde e rende Roma varia e diversa, ma unita in uno spirito di festa, anche durante un periodo difficile e con tante sfide da affrontare".

© Sara Dellabella - Agi

"Roma è una città unica. Ci troviamo in uno dei luoghi più iconici del mondo. La maison Dior ha un legame speciale con la città di Roma, questa installazione è stata disegnata da Maria Grazia Chiuri. Vorrei ringraziare il team Dior per aver lavorato a questo progetto" ha detto Giuseppe Oltolini Brand general manager parfums di Dior presentando l'opera ai cittadini.

© Sara Dellabella - Agi

"È importante che un grande gruppo come Dior decida di investire su questa che è la scalinata della piazza più bella del mondo, ma voglio sottolineare che c'è stato un grande lavoro di squadra che ci permetterà di illuminare anche tante altre strade della città. Una fortissima partnership publico-privato per un Natale più bello e luminoso non solo in Centro, ma anche in periferia" ha concluso l'assessore allo sport, alla moda e ai grandi eventi Alessandro Onorato che ha ricordato come il Natale Dior interesserà anche Cinecittà, Casal De Pazzi, Nuovo Salario, Borghesiana, Ostia, Torre Spaccata, Colle Prenestino e Capannelle.

Dopo l'accensione un coro gospel ha allietato i presenti con canti natalizi.