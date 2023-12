Magistrati, Crosetto ascoltato dal procuratore di Roma

AGI - Il ministro della Difesa Guido Crosetto è stato sentito nel pomeriggio a piazzale Clodio dal procuratore Francesco Lo Voi. Secondo quanto si apprende, non è escluso che Crosetto sia stato ascoltato come persona informata sui fatti dai pm della procura di Roma in relazione alle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi sulla stampa. Il fascicolo sarebbe, al momento, a modello 45, senza ipotesi e senza indagati.