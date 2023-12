A 270 km/h sulla Siracusa-Gela, si filma e posta video su social

AGI - Si è prima filmato, mentre con la sua auto toccava i 270 Km/h sulla Siracusa-Gela, e poi ha postato il video sui social. La Polizia stradale di Siracusa, dopo aver intercettato il conducente di quella macchina, un 40enne siracusano, lo ha multato per eccesso di velocità e segnalato per la revisione della patente di guida.

Secondo le informazioni fornite dagli inquirenti, che hanno acquisito le immagini, il 40enne, più volte ha rischiato un incidente, sia autonomo che con altri mezzi, e solo il caso ha impedito una tragedia.

Peraltro, nel tratto in cui ha sfrecciato con la macchina, tra lo svincolo di Siracusa e di Avola, il limite di velocità è di 80km/h. "Filmarsi mentre si guida è un fenomeno preoccupante - dice il comandante della Polizia stradale di Siracusa, Antonio Capodicasa - che si sta diffondendo sempre di più ed a registrare l'aumento significativo delle condotte di guida pericolose sono gli operatori della Polizia Stradale che nell'ambito dell'attività di verifica e repressione delle violazioni comportamentali ed in particolare sulle azioni di contrasto agli episodi di guida pericolosa, hanno constatato il moltiplicarsi di episodi di guida con manovre azzardate, spesso motivate dal desiderio di effettuare prodezze spettacolari da documentare con il proprio cellulare per poi postarle sui social media".