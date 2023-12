L'omaggio di Metsola a Falcone, fiori sulla tomba

AGI - La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola in visita a Palermo oggi pomeriggio. Dopo essere stata al Museo del Presente - Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ha poi deposto una corona di fiori sulla tomba di Giovanni Falcone nella Basilica di San Domenico. A seguire previsto un discorso per l'inaugurazione dell'anno accademico 2023-2024 dell'Università di Palermo, nel Dipartimento di Ingegneria di viale delle Scienze.

Metsola, "La mafia perderà sempre, è battaglia di tutti"

"È una battaglia di tutti e la mafia perderà sempre. Siamo impegnati in una politica contro la corruzione, contro la criminalità organizzata. Un impegno di tutti i giorni, mio e del Parlamento europeo", h detto Metsola, al Museo del Presente - Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a Palermo.

Metsola, "Salvini? Importante l'alta partecipazione al voto"

"Sono qui per fare un appello perché è importante che alle elezioni di giugno ci sia la più alta partecipazione. Per me l'Europa non è solo Bruxelles e Strasburgo, ma e' anche qui, nel cuore del Sud Italia". Cosi' la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, rispondendo ai giornalisti sulle parole di Matteo Salvini.