Donna sfregiata al volto con l'acido dal marito

AGI - Sfregiata al volto con l'acido dal marito, una donna è ricoverata all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. L'aggressione è avvenuta in un appartamento di Palma di Montechiaro, in via Tiepolo. È ntervenuta la polizia, mentre un'ambulanza ha portato la vittima al pronto soccorso.

Ustioni ne ha riportate anche il marito che si trova nel nosocomio licatese San Giacomo d'Altopasso.