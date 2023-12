Massacra di botte compagna e sorella, arrestato a Ravenna

AGI - Un 30enne pregiudicato è stato arrestato a Ravenna dopo aver massacrato di botte la compagna 38enne e la sorella di quest'ultima. I fatti risalgono alla serata di sabato quanto i carabinieri sono intervenuti in un'abitazione della frazione di Piangipane trovando le due donne gravemente ferite, con graffi ed ecchimosi ai volti, mentre l'uomo, in evidente stato di alterazione alcolica, continuava a minacciarle. La lite sarebbe scaturita per futili motivi. Il trentenne si trova ora in carcere mentre le donne sono state accompagnate al Pronto soccorso.