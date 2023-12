Un Suv piomba su due donne a Rimini, una muore sul colpo l'altra è gravemente ferita

AGI - E' di una ragazza morta e di un'altra gravemente ferita il bilancio di un incidente stradale che si è verificato sabato sera attorno alle 21.30 a Rimini. Secondo quanto ricostruito dalla Polstrada, un Suv è piombato addosso alle due donne che camminavano a piedi sulla Strada Statale 16, all'altezza di Mondo Convenienza. La vittima aveva 31 anni. La donna ferita, una 21enne che ha riportato fratture multiple, è stata trasportata in massima urgenza all'ospedale di Cesena.

Alla guida del Suv, una Volkswagen Tiguan, c'era un uomo sulla sessantina, che non si sarebbe accorto di aver travolto le due donne. Da chiarire ancora se le vittime si trovassero o meno sul ciglio della strada. L'uomo, che stava andando in ospedale per accompagnare una persona, non si sarebbe accorto di averle investite.