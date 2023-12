AGI - Allerta rossa per il maltempo domani in Emilia-Romagna, arancione in quattro regioni e gialla in 12. Nel bollettino della Protezione civile si evidenzia il livello di allerta più alto per rischio idraulico per la Pianura reggiana e per la Pianura reggiana di Po.

L'allerta arancione riguarda altre aree dell'Emilia-Romagna e poi Liguria, Lombardia e Toscana. Quella gialla tocca sempre zone dell'Emilia-Romagna e di Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise e Campania.

Questo il dettaglio dell'allerta:

Elevata criticità Per Rischio Idraulico / Allerta Rossa:

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura reggiana di Po

Moderata criticità per rischio idraulico / allerta arancione:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura modenese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense

Moderata criticità per rischio idrogeologico / allerta arancione:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante

Lombardia: Valcamonica, Orobie bergamasche, Alta Valtellina

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Serchio-Lucca, Versilia

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Emilia Romagna: Pianura bolognese, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Lombardia: Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Serchio-Lucca

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Trento

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Lazio: Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro

Toscana: Etruria, Valdichiana, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Serchio-Costa, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Arno-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Lunigiana, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Serchio-Lucca, Valtiberina, Versilia, Ombrone Gr-Alto

Umbria: Chiani - Paglia, Nera - Corno, Trasimeno - Nestore, Chiascio - Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla: