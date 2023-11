Primo weekend di dicembre con neve e freddo in arrivo

AGI - Correnti umide interessano il Mediterraneo centrale portando condizioni meteo instabili in Italia. Piogge e acquazzoni sparsi in particolare al Nord e sui settori centrali tirrenici. Sulle regioni settentrionali neve che cadrà inizialmente a quote molto basse, fin sui fondovalle nelle Alpi. Rialzo termico che pero' entro domani si farà sentire su tutta la Penisola con valori anche di 6-10 gradi al di sopra delle medie del periodo specie al Centro-Sud. Si conferma invece nel primo weekend di dicembre l'arrivo di aria più fredda con clima invernale e temperature che torneranno a scendere al di sotto delle medie del periodo.

Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che mostrano una certa dinamicità anche per la prossima settimana con maltempo che potrebbe interessare a più riprese la nostra Penisola anche se in un contesto probabilmente meno freddo.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord Molte nuvole in transito al mattino sulle regioni settentrionali con precipitazioni sparse generalmente di debole o moderate intensità. Neve inizialmente fino a quote molto basse, o fino ai fondovalle sulle Alpi. Ancora precipitazioni sparse tra pomeriggio e sera ma con quota neve in risalita.

Al Centro Nuvolosità in transito sia al mattino che al pomeriggio sulle regioni del Centro con deboli piogge sparse possibili soprattutto sui settori tirrenici. In serata ancora fenomeni specie su Toscana e Umbria, variabilità asciutta altrove.

Al Sud E Sulle Isole Nuvolosità in transito nel corso della giornata al Sud con piogge sparse possibili su Campania, alta Calabria e Sardegna occidentale. Tra la sera e la notte ancora tempo asciutto con nuvolosità e schiarite, locali piogge sulla Campania. Temperature minime in generale rialzo, massime in calo al Nord e in aumento al Centro-Sud.

Previsioni per domani

Al Nord Al mattino molta nuvolosità in transito al settentrione con piogge sparse e neve sulle Alpi oltre i 1800-2000 metri. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata insiste il maltempo con fenomeni anche a carattere temporalesco, specie su Liguria e al Nord-Est e quota neve in calo fin verso i 1100-1400 metri.

Al Centro Al mattino tempo stabile con cieli poco o irregolarmente nuvolosi, salvo isolati fenomeni tra Toscana e Umbria. Asciutto ovunque il pomeriggio con cieli poco nuvolosi. In serata non sono attese variazioni di rilievo con tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi. Piogge in arrivo nella notte sulla Toscana.

Al Sud e sulle Isole Giornata stabile al Sud e sulle Isole con tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio su tutte le regioni e cieli sereni o poco nuvolosi. In serata non sono attese variazioni di rilievo. Peggiora nella notte sulla Sardegna con l'arrivo di piogge e temporali. Temperature minime e massime in generale aumento su tutta l'Italia.