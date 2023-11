Peggioramento meteo in arrivo sull'Italia, neve a quote basse

AGI - Una nuova perturbazione si avvicina da ovest con un minimo di pressione al suolo tra Atlantico ed Europa occidentale. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, ci sarà un peggioramento nelle prossime ore a partire dalle regioni del Nord dove la neve potrebbe cadere inizialmente fino a quote molto basse, fin sui fondovalle nelle Alpi. Piogge in arrivo anche su Sardegna e regioni centrali tirreniche mentre altrove il tempo risulterà più asciutto.

Netto aumento delle temperature tra giovedì e venerdì con anomalie positive anche di 8 gradi sulle regioni del Centro-Sud. Ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che confermano invece un ritorno dell'inverno dal primo weekend di dicembre con temperature anche di qualche grado sotto media e neve a quote medio-basse in montagna. La prossima settimana secondo le ultime uscite di modelli potrebbe vedere poi nuovi impulsi perturbati.

Ecco le previsioni meteo per oggi:

- Al Nord: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, nebbie e foschie in Pianura Padana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata nuvolosità in aumento con fenomeni sulle Alpi occidentali, neve oltre i 400-600 metri. Peggiora nella notte con precipitazione sparse, neve fino in bassa collina tra Piemonte, Lombardia e Triveneto.

- Al Centro: Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli soleggiati ovunque. In serata nuvolosità in aumento. Piogge in arrivo nella notte sulle regioni del versante tirrenico.

- Al Sud e sulle Isole: Al mattino residue piogge lungo i settori tirrenici, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Al pomeriggio tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Tra la serata e la notte nuvolosità in graduale aumento con piogge in arrivo sulla Sardegna. Temperature minime e massime stabile o in generale e lieve diminuzione su tutta la Penisola.

Ecco le previsioni per domani:

- Al Nord: Molte nuvole in transito al mattino sulle regioni settentrionali con precipitazioni sparse generalmente di debole o moderate intensità. Neve inizialmente fino a quote molto basse, o fino ai fondovalle sulle Alpi. Ancora precipitazioni sparse tra pomeriggio e sera ma con quota neve in risalita.

- Al Centro: Nuvolosità in transito sia al mattino che al pomeriggio sulle regioni del Centro con deboli piogge sparse possibili soprattutto sui settori tirrenici. In serata ancora fenomeni specie su Toscana e Umbria, variabilità asciutta altrove.

- Al Sud e Sulle Isole: Nuvolosità in transito nel corso della giornata al Sud con piogge sparse possibili su Campania, alta Calabria e Sardegna occidentale. Tra la sera e la notte ancora tempo asciutto con nuvolosità e schiarite, locali piogge sulla Campania. Temperature minime in generale rialzo, massime in calo al Nord e in aumento al Centro-Sud.