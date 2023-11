Parigi 2024, Paltrinieri primo nuotatore qualificato per i Giochi

AGI - Gregorio Paltrinieri è il primo nuotatore italiano a essersi qualificato per le Olimpiadi di Parigi 2024. Oggi nelle acque dello 'Stadio del Nuoto' di Riccione in occasione della prima giornata dei Campionati italiani assoluti, 'Super Greg' ha dominato la serie più veloce dei 1500 stile libero toccando in 14'41"38, oltre tre secondi in meno rispetto a quanto stabilito dalla federazione per strappare il pass olimpico.

Per il nuotatore delle Fiamme Oro quella di Parigi sarà la quarta partecipazione olimpica. Il crono ottenuto oggi è anche il minimo per i Mondiali di Doha in febbraio.

"Sono uscito molto scottato da quanto successo ai Mondiali di Fukuoka anche perché avevo in testa il tempo per i Giochi e volevo nuotarlo subito. Gareggiare mi è mancato ma questa sera mi sono divertito". Lo ha detto Gregorio Paltrinieri dopo la conquista del 32esimo titolo italiano per aver dominato i 1500 stile libero agli Assoluti in vasca corta di Riccione.

Ai Mondiali di luglio Gregorio dopo l'ottavo posto negli 800 sl aveva deciso di ritornare in Italia e non prendere parte ai 1500. Il fuoriclasse del nuoto azzurro allo 'Stadio del Nuoto' ha toccato in 14'41"38, tempo che vale la partecipazione ai Giochi di Parigi 2024 e al Mondiale di febbraio in Qatar. "Ho lavorato tanto in questi mesi e con una mentalità diversa", ha aggiunto il 29enne nuotatore di Carpi portacolori delle Fiamme Oro che ha già fatto sapere che non parteciperà agli 800 sl degli Assoluti per concentrarsi sulla tappa di Coppa del mondo in acque libere l'altra frontiera di 'SuperGreg'.

Quella del prossimo anno sarà la quarta partecipazione olimpica di Paltrinieri dopo Londra 2012, Rio 2016 (ha conquistato l'oro nei 1500 sl), e Tokyo nel 2021 (argento negli 800 sl). Quello di Gregorio Paltrinieri è il primo pass olimpico individuale del nuoto italiano che ha già qualificato, ma si tratta di carta olimpica, la staffetta 4x100 stile libero.

Nei 200 dorso successo di Lorenzo Mora: il nuotatore delle Fiamme Rosse si è imposto in 1'57"23 (primato personale) strappando il pass per i Mondiali di Doha. Minimo iridato anche per Matteo Restivo (Carabinieri), secondo. Facile affermazione per Thomas Ceccon nei 50 farfalla in 23"11. L'atleta delle Fiamme Oro era già in possesso del crono limite per i Mondiali.