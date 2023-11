Ancora freddo al Nord, temporali e rialzo termico di 6-8 gradi nel Centro-Sud

AGI - Il maltempo si sposta verso le regioni del Centro-Sud dove nelle prossime ore sono previsti acquazzoni e temporali sparsi. Nella seconda parte della settimana è atteso, invece, un importante rialzo delle temperature a causa di una vasta circolazione depressionaria in avvicinamento all'Europa occidentale. Il rialzo termico entro venerdì porterà le temperature anche di 6-8 gradi al di sopra delle medie.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano, con l'arrivo del weekend una nuova fase di maltempo accompagnata da clima più freddo con neve sulle montagne, anche abbondante sulle Alpi. La prima settimana di dicembre, stando alle ultime proiezioni, sarà caratterizzata da clima piuttosto freddo, con valori di temperatura anche di qualche grado sotto media.

PREVISIONI METEO PER OGGI

AL NORD

Al mattino tempo stabile con nuvolosità e schiarite, salvo precipitazioni lungo l'arco alpino con neve fino a quote collinari. Al pomeriggio attese ampie schiarite con cieli soleggiati, ancora addensamenti al Nord-Est con neve sulle Alpi oltre i 1000 metri. In serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi. Nebbie e foschie nella notte in Pianura Padana.

AL CENTRO

Tempo instabile al mattino con nuvolosità irregolare e piogge da isolate a sparse. Migliora il pomeriggio con ampie schiarite ed ancora degli addensamenti sul Lazio e zone interne dell'Abruzzo. Tra la sera e la notte ampie schiarite ovunque con prevalenza di cieli sereni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge e temporali sparsi tra Campania, Basilicata e Calabria, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio qualche acquazzone anche sulla Sicilia, invariato sulle altre regioni. In serata e in nottata residui fenomeni ancora tra Campania, Calabria e Basilicata, stabile sul resto del Sud e sulle Isole con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature in lieve aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi su tutta la Penisola.

PREVISIONI METEO PER DOMANI

AL NORD

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, nebbie e foschie in Pianura Padana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata nuvolosità in aumento con fenomeni sulle Alpi occidentali, neve oltre i 400-600 metri. Peggiora nella notte con precipitazione sparse, neve fino in bassa collina tra Piemonte, Lombardia e Triveneto.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli soleggiati ovunque. In serata nuvolosità in aumento. Piogge in arrivo nella notte sulle regioni del versante tirrenico.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino residue piogge lungo i settori tirrenici, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Al pomeriggio tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Tra la serata e la notte nuvolosità in graduale aumento con piogge in arrivo sulla Sardegna. Temperature minime e massime stabile o in generale e lieve diminuzione su tutta la Penisola.