Una donna uccisa da un albero spezzato dal vento

AGI - Una donna è morta nel quartiere romano di Monteverde dopo essere stata colpita da un albero caduto sulla carreggiata a causa del forte vento. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, la polizia locale di Roma Capitale.

A perdere la vita è stata una donna di circa 80 anni morta dopo essere stata schiacciata da un albero caduto in via di Donna Olimpia. In via cautelativa è stato interdetto al transito pedonale per circa metri 150 su entrambi i lati della per le verifiche di tutti gli alberi presenti.

Cade un ramo a Mostacciano, ferita una donna

Un'altra donna è stata ferita da un ramo caduto da un albero in viale Don Pasquino Borghi, in zona Mostacciano: la signora si trovava nei pressi di una bancarella centrata dall'albero caduto a causa del forte vento. La donna è stata trasportata dal 118 al Policlinico Agostino Gemelli.

Alberi caduti, Ama al lavoro

A causa del forte vento che sin dalle prime ore del mattino sta interessando la città l'Ama sta potenziando tutti i servizi di spazzamento e pulizia su tutto il territorio. Sempre questa mattina un albero è caduto su un mezzo Ama in servizio presso via di Torricola. Si tratta di un camioncino a vasca per la raccolta dei rifiuti con due operatori a bordo che, fortunatamente, sono rimasti illesi. Gli operai di Ama su richiesta della Polizia locale stavano raccogliendo i rami caduti per liberare la strada. Lo comunica in una nota Ama.

Il personale lavora a stretto contatto con i Vigili del Fuoco, intervenuti per verificare la messa in sicurezza dell’intera area.

Sempre a causa del forte vento di questa mattina è stato necessario un intervento in via dei Fontanili insieme ai Vigili Urbani per la messa in sicurezza a causa dei rami e dei tronchi caduti sulla strada e sul marciapiede. Dopo l'intervento la strada è stata riaperta al transito.