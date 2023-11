Nei primi nove mesi del 2023 sono diminuite le vittime della strada

AGI - Nei primi nove mesi del 2023 il numero di persone decedute a causa di incidenti stradali è calato del 9,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre quello dei feriti è sceso del 2,5%. Il dato è stato diffuso oggi in occasione dell'iniziativa organizzata dalla Polizia di Stato presso gli studi cinematografici di Cinecittà a favore di oltre 1300 ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado della capitale, evento nell'ambito delle iniziative per la Giornata in memoria delle vittime della strada che ricorre il 19 novembre.

Quanto all'infortunistica stradale, è stata riscontrata una minima diminuzione complessiva degli incidenti: sono stati 52.433 nel periodo gennaio-settembre di quest'anno, contro i 52.465 dello stesso periodo del 2022.