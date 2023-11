Filippo Turetta sabato in Italia

AGI - Filippo Turetta tornerà in Italia sabato con un volo non di linea che partirà da Francoforte intorno alle 10. Il 22enne sarà difeso dagli avvocati Giovanni Caruso che è anche professore ordinario all'università di Padova e dall'avvocato Emanuele Compagno.

Comune sarà parte civile in eventuale processo

Il Comune di Vigonovo sara' parte civile in un eventuale processo a carico di Filippo Turetta, accusato di avere ucciso l'ex fidanzata Giulia Cecchettin, originaria del paese di 10 mila abitanti in provincia di Venezia. Lo dice all'AGI il sindaco Luca Martello: "Se ci sara' un processo, noi ci saremo, stiamo gia' studiando come muoverci in questo senso".

L'audio di Giulia Cecchettin

Intanto mercoledì sera da Tg1 e Chi l’ha Visto? è stato trasmesso un'audio che Giulia avrebbe inviato alle amiche un mese prima della sparizione. "Io vorrei non vederlo più, vorrei sparire dalla sua vita ma non so come farlo perché mi sento in colpa, ho paura che possa farsi del male in qualche modo" racconta la ragazza.

"Mi sento in una situazione in cui vorrei che sparisse, non vorrei nessun contatto con lui. Ma mi dice che è depresso, che non vuole mangiare, che passa le giornate a guardare il soffitto e che pensa solo ad ammazzarsi, che vuole morire", prosegue riferendosi all'ex fidanzato.