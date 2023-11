Decine di auto in fiamme a Roma, si sospetta il gesto doloso

AGI - Una dozzina di auto sono andate a fuoco nella Capitale nelle ultime ore. A via dell'Archeologia 64, nella periferia romana di Tor Bella Monaca, sono andate in fiamme, ieri alle 22.30, ben 9 auto. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i poliziotti del Distretto Casilino.

A fuoco anche la tapparella di un appartamento al primo piano e un box.

© (Foto di Gian Franco Coppola - Agi) Il rogo di auto e di uno scooter in via Livio Andronico

In viale Andronico 59, alla Balduina, quartiere di Roma Nord, sono invece andate a fuoco altre due vetture, uno scooter e un camion. Le cause di entrambi gli incendi sono imprecisate e chi indaga non esclude il gesto doloso.