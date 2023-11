Gualtieri, senza cantieri non c'è futuro

AGI - "L'attuazione della maggior parte degli interventi procede secondo i piani, Roma è grande cantiere a cielo aperto 1322 cantieri pubblici. Una scelta che ha suscitato polemiche perchè molti cantieri hanno impatto sul traffico e qualità della vita, ma è una scelta che rivendico guardando al futuro della città: per questo abbiamo deciso di non rinviare. Senza cantieri non ci sono disagi ma non c'è neanche futuro". Lo dichiara il sindaco di Roma Roberto Gualtieri presentando in Auditorium Parco della Musica 'Ennio Morriconè il secondo 'Rapporto alla città'.

"La ripartenza di Roma richiede una trasformazione profonda - ha spiegato - non siamo stati eletti per tascinare al di là nel tempo. Noi non priveremo Roma del diritto di uscire dalla stagnazione e al declino rinviando le scelte rimandate per troppo tempo. Le ragioni che ci hanno spinto a ritenere indispensabile la trasformazione profonda della città trovano una conferma: l'occupazione è in aumento e cresce il numero di imprese anche grazie ai tanti eventi che hanno avuto numeri da record e le stime dicono che supereremo 30 milioni di visitatori nel 2023 andando oltre i dati pre pandemia".

"Se lo scorso anno la parola era ripartite, quest'anno è trasformare. La profonda trasformazione impostata nel primo anno è entrata nella fase realizzativa. Un disegno imponente con visione decennale e ambizione di cambiare in modo profondo e tangibile Roma. Sarebbe coronato ulteriormente da successo della candidatura di Roma a Expo 2030" - ribadisce il primo cittadino - Siamo orgogliosi di aver contribuito a un progetto credibile basato su difesa dei diritti e sostenibilità. Ora si è aggiunta la possibilità di ospitare l'autorità europea antiriciclaggio" aggiunge".