A Milano il panettone del Duomo finanzierà i restauri 

AGI - Il panettone del Duomo di Milano aiuta a sostenere i restauri della Cattedrale simbolo del capoluogo lombardo.

Anche quest'anno si conferma la collaborazione tra il Viaggiator Goloso e la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, l'ente preposto alla conservazione e valorizzazione della Cattedrale meneghina, che propongono, per il Natale 2023, la versione classica del dolce più amato per le festività.

Inoltre, chi acquisterà lo speciale Panettone per Veneranda Fabbrica del Duomo, come segno di ringraziamento per il proprio contributo volto a preservare la bellezza della Cattedrale, troverà nella confezione anche 2 biglietti in omaggio per la salita alle Terrazze del Duomo di Milano con scale per poter ammirare da vicino le sue caratteristiche e spettacolari guglie, un opuscolo digitale dedicato alla storia della Madonnina, un abbonamento annuale alla "Webcam Madonnina" per apprezzare la città dalla sua unica prospettiva, e anche uno sconto del 20% per gli acquisti al Duomo Shop.

"Fedele alla propria missione e alla propria identità, la Veneranda Fabbrica rinnova una fortunata iniziativa per sostenere i restauri del Duomo con una formula che, grazie alla collaborazione con il Viaggiator Goloso, unisce la più milanese delle istituzioni al dolce meneghino per eccellenza: il panettone. Quest'anno, inoltre, l'iniziativa del Panettone del Duomo si arricchisce della possibilità di salire alle Terrazze e di usufruire dell'abbonamento annuale alla webcam della Guglia Maggiore, per ammirare Milano dal punto più centrale della città. Un dono nel dono, insomma, per un Natale nel segno del Duomo" osserva Fulvio Pravadelli, Direttore Generale della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.