Aria fredda in arrivo su tutta Italia 

AGI - E' in arrivo il freddo sull'Italia fra venerdì e sabato. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, al momento sul paese le temperature risultano in generale diminuzione dopo l'elevato sopra media dei giorni scorsi. Tra Venerdì e Sabato quindi, avremo una circolazione depressionaria in movimento sui Balcani e un fronte freddo che sfiorerà anche la nostra Penisola.

Qualche pioggia o acquazzone è atteso sulle regioni del medio versante Adriatico e al Sud ma entro il weekend la rimonta dell'alta pressione riporterà condizioni meteo stabili da Nord a Sud. Temperature in diminuzione su valori in media o anche di qualche grado sotto in particolare sulle regioni meridionali. Per la prossima settimana, in generale, si conferma una possibile fase di maltempo.

Una vasta saccatura depressionaria potrebbe allungarsi sull'Europa centro-occidentale raggiungendo poi il Mediterraneo e portando piogge e temporali anche intensi e diffusi. Clima pero' non molto freddo in quanto la nostra Penisola dovrebbe trovarsi sotto il richiamo di correnti più miti.

Ecco in dettaglio le previsioni per domani:

Al nord: Al mattino nuvolosità irregolare, foschia lungo il delta del Po. Al pomeriggio precipitazioni sulle Alpi occidentali e sulla Liguria, poco o irregolarmente nuvoloso altrove. In serata tempo ancora stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Centro: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio isolati rovesci sulla Toscana, tempo invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo uggioso con cieli irregolarmente coperti e locali precipitazioni tra Toscana, Umbria e Lazio.

Al sud e sulle isole: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio velature in transito su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco nuvolosi. Precipitazioni in arrivo sulla Campania nella notte. Temperature minime e massime in diminuzione.

Per domani si prevede:

Al nord: Al mattino locali fenomeni sulle Alpi con neve oltre i 1200 metri, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio tempo asciutto ovunque con cieli soleggiati e maggiori addensamenti al Nord-Est. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni su tutti i settori.

Al centro: Al mattino nuvolosità irregolare in transito ma con tempo asciutto, salvo locali piogge sul basso Lazio. Al pomeriggio tempo stabile con ampie schiarite. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni, salvo degli addensamenti in Abruzzo con locali fenomeni e neve oltre i 1200 metri.

Al sud e sulle isole: Al mattino piogge lungo i settori tirrenici, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti sulla Sardegna. Al pomeriggio attesa nuvolosità alternata a schiarite con possibili fenomeni isolati, soleggiato sulla Sicilia. In serata piogge sparse sulle regioni peninsulari, sereno o poco nuvoloso sulle Isole Maggiori. Temperature minime in lieve calo al Nord e stabili o in aumento al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, massime in lieve rialzo salvo una lieve flessione negativa su regioni centrali e Sardegna.