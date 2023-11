AGI - A un mese esatto dal Natale, sono molti coloro che approfitteranno del Black Friday per iniziare a fare acquisti a prezzi scontati per sé e magari per qualche pacchetto. Il giorno di sconti interesserà le principali piattaforme di commercio online, ma da tempo anche i commercianti si sono adeguati offrendo saldi per tutto il week end.

Così dall’elettronica passando per gli elettrodomestici, dall’abbigliamento alla cura per il corpo, fino ad arrivare ai giocattoli e l’oggettistica per gli amici a quattro zampe, ecco cosa conviene tenere d’occhio per non perdere l’affare. Il consiglio poi è quello di consultare direttamente i siti dei prodotti che stiamo tenendo d’occhio che potrebbero godere di una scontistica ulteriore.

Smartphone, tablet e pc

Sarà complicato trovare in offerta l’ultimo Iphone 15, ma gli appassionati di Apple terranno d’occhio i modelli appena precedenti. Attesi sconti per i telefoni pieghevoli Samsung come Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5. Chi fosse in cerca di prodotti più economici dovrà tenere d’occhio i prodotti Xiaomi e la gamma Gaalaxy A di Samsung o i telefoni Oppo.

E poi, sempre nel comparto dell’elettronica la parte da leone la faranno aspirapolveri senza fili, robot per la cucina, auricolari e smartwatch. Insomma, tutta quell’oggettistica per cui può valer la pena aspettare lo sconto giusto per risparmiare qualche decina di euro.

Un prodotto che va sempre molto in occasione del Black Friday è la Playstation, l’anno scorso su alcune piattaforme di commercio online si è arrivati a risparmiare più di 100 euro, facendo registrare alla casa madre Sony un record nella vendita delle consolle.

Cura corpo

Per quanto riguarda invece la cura del corpo tutte le più grandi catene stanno preparando sconti che possono arrivare fino al 30 per cento su prodotti destinati alla skincare, fragranze e articoli di make-up.

Abbigliamento

Per l’abbigliamento, sono diverse le catene, ma anche i singoli negozi che vedono il venerdì nero come l’inizio del periodo natalizio. Per questo, non sarà difficile trovare prodotti in sconto prima della grande corsa al pacchetto sotto l’albero di Natale.

Anche qui, il consiglio soprattutto per i grandi marchi sportivi è quello di consultare le pagine dei brand che potrebbero riservare sorprese interessanti. Diverso si è aspettato per acquistare proprio quel paio di scarpe o quella felpa desiderata da tempo.

E poi anche se non si è a cerca dell’affare, l’occasione può essere buona per risparmiare qualcosa sugli acquisti abituali, anche visto il periodo di inflazione e la difficoltà di molte famiglie ad arrivare a fine mese. Questo potrebbe per esempio interessare gli animali domestici. Tutti i siti che si occupano del settore pet, stanno promettendo sconti fino al 30 per cento su cibo, medicinali, accessori e giochi. E considerato che secondo un'indagine di Federconsumatori è emerso che per mantenere un cane nel 1° anno di vita, servano mediamente dai 1.700€, lo sconto anche se di una sola settimana può rivelarsi interessante.

Tendenzialmente, quindi al Black Friday vince chi ha le idee chiare fin dal principio. Chi ha adocchiato un modello, studiato il prezzo ed è in grado di capire se il venerdì nero è davvero un’opportunità. Per questo il consiglio è quello di iniziare a studiare il prodotto desiderato e cercarlo sulle varie piattaforme e nei negozi nei giorni precedenti, per non vederselo soffiare sotto il naso.