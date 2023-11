Conto alla rovescia per Black Friday. Cosa sapere prima di lanciarsi nello shopping

AGI - Spendere bene, in modo intelligente, possibilmente per prodotti di buona qualità e che durano nel tempo. Sono solo alcuni dei suggerimenti, i più elementari, che si stanno rincorrendo su internet a pochi giorni dal fatidico 'Black Friday'. Una ricorrenza felicemente importata dagli States che quest'anno cade il 24 novembre, come di consueto il giorno dopo la festa del Ringraziamento.

In Italia e nel mondo, complici l'impennata dei prezzi e la crisi del potere d'acquisto, il 'venerdì nero' anche quest'anno si spalmerà su buona parte della settimana includendo anche il week-end del 25 e 26 novembre e il cosiddetto Cyber Monday, il 27 di novembre. Alcuni dei nostri negozi e numerosi siti di e-shopping, tuttavia, hanno già cominciato a proporre offerte vantaggiose perché applicheranno i ribassi già dal prossimo lunedì.

Come prepararsi allo shopping pre-natalizio

Secondo la società di consulting Pwc, l'85% degli italiani, ben oltre i numeri dell'anno scorso, farà acquisti in questa stagione, soprattutto per risparmiare sui regali di Natale. E mentre impazzano le previsione di spesa, si moltiplicano i consigli per evitare le fregature, anche quest'ultime diventate un grande 'classico' della stagione. Come prepararsi allora alla grande abbuffata di shopping pre-natalizio ed evitare le trappole?

Sicuramente il primo passo da compiere, tanto raccomandabile quanto avveduto, è consultare i siti ufficiali delle associazioni a tutela dei consumatori (solo per citarne alcune, Codacons, Altro Consumo, Federconsumatori) dove già da giorni sono pubblicati in stile 'decalogo' una serie di avvertimenti anti-truffa. L'inganno più difficile da evitare è proprio quello di affannarsi al primo prezzo scontato che si legge sul cartellino: molto spesso si tratta di merce che era già stata precedentemente scontata o che sarà scontata anche di più in altri periodo dell'anno.

Consigli anti-truffa

Altrocosumo mette in guardia: "se non si acquista in questi giorni… non si perde nulla. Sconti uguali, e anche migliori, si trovano tutto l’anno". In questa manciata di giorni che ci separano dal 'D-Day', peraltro, "conviene dare un’occhiata ai prezzi di quanto ci interessa, per poterli poi confrontare con il prezzo ridotto che dovrebbe essere praticato nella “Black Friday Week”, suggerisce Aduc per aiutarci a sgamare i 'furbetti' in tempo utile.

Nella settimana di Black Friday sicuramente non ci si dovrà troppo affaticare per trovare ciò che stiamo cercando. Ma per concludere veri buoni affari dobbiamo soprattutto avere le idee chiare in partenza. La storia di Black Friday da tempo ci dice che acquistare certe categorie di prodotti, su siti on-line ben conosciuti oppure dal nostro negoziante di fiducia, è sicuramente preferibile rispetto allo shopping casuale.

Lo shopping che 'tira' di più

Le merci trainanti? Anche in questo caso 'America docet': Oltreoceano il 'black Friday' è il giorno in cui s'acquista, spesso facendo anche a botte, il computer, la tv al plasma o l'ultimo modello di Iphone. Anche in Italia, non a caso, elettronica e high-tech la fanno da padrone, soprattutto se ci affidiamo a un rivenditore non improvvisato oppure ai siti dei brand più affidabili. Smartphone, droni, cuffie wireless e altri accessori smart sono alcuni degli articoli che andranno per la maggiore, soprattutto come regalo di Natale per i più giovani.

Le ricerche in campo collocano anche l'abbigliamento e i prodotti di bellezza tra gli articoli più gettonati nel 'Venerdì Nero'. Visto che la stagione invernale quest'anno è decisamente cominciata in ritardo si presume che piumini, cappotti e maglioni (specie se griffati) saranno presi d'assalto. Attenzione, perché questa è anche la settimana buona per acquistare accessori eleganti (per esempio gli orologi e bigiotterie) a prezzi decisamente allettanti.

© JULIETTE PAVY / HANS LUCAS Sconti, black friday

Restando in target femminile, nella top-10 degli acquisti di Black Friday figurano le creme liftanti e anti-invecchiamento, i trattamenti snellenti, i trucchi e - anche in questo caso - accessori non alla portata di tutti per la cura della persona come gli asciugacapelli high-tech, le ultime piastre per capelli e le spazzole liscianti ad aria calda. Infine, Black Friday è spesso l'occasione giusta per accaparrarsi l'elettrodomestico di ultima generazione o il gadget per la casa che, a prezzo pieno, non acquisteremmo mai e poi mai: dall'ultimo modello di aspirapolvere, al robottino pulisci tutto, dall'oggetto di design agli accessori più trend per il bagno.

La settimana (per chi avrà modo, tempo e soldi in tasca) promette di regalare più di una soddisfazione. L'importante è essere avvertiti e tenere (da oggi stesso) gli occhi aperti: sull'articolo dei desideri ma anche sulla sua sostenibilità ambientale.