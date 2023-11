>

Barba e capelli in nero per 700 mila euro. Denunciato un maxi evasore

Il commerciante scoperto dalla guardia di finanza in provincia di Catania. L'uomo percepiva anche il reddito di disoccupazione, ma era tutt'altro che in crisi. Investiva in immobili e possedeva due moto, un suv e tre utilitarie