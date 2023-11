Gdf, maxi sequestro di prodotti di cosmetica pericolosi a Bologna 

AGI - Prodotti di cosmetica sprovvisti di etichetta idonea all'individuazione, ammassati in un contenitore privo delle prescritte indicazioni; ma anche prodotti per la cura e l'igiene personale, contenenti la sostanza chimica Butylphenyl Methylpropional, vietata dal Regolamento (UE) 2021/1902 della Commissione del 29 ottobre 2021, in quanto rientrante tra quelle classificate come cancerogene, mutagene o tossiche. Oltre 2300 prodotti potenzialmente pericolosi per la salute sono stati sequestrati dalle fiamme gialle del Comando provinciale di Bologna in alcuni esercizi commerciali della provincia.

Disposte anche sanzioni per 30 mila euro.