Italiani uccisi da Hamas, la procura di Roma apre un'inchiesta 

AGI - I pm di Roma hanno aperto un'inchiesta sulla morte dei cittadini italiani Evitar Kipnis, sua moglie Liliach Lea Havron e Nir Forti uccisi da Hamas durante gli attentati dello scorso 7 ottobre. Nello specifico, secondo quanto si apprende, sono due i due fascicoli aperti dalla Procura con ipotesi di reato di attentato con finalità di terrorismo e omicidio. Entrambi sono a carico di ignoti.

I procedimenti sono stati avviati, in base a quanto si apprende, come atto dovuto dopo che i carabinieri del Ros hanno trasmesso in procura l'informativa con la notizia della morte dei tre. Non è escluso che i fascicoli vengano unificati. I coniugi vennero uccisi il 7 ottobre nel kibbutz di Bèeri mentre Forti faceva parte delle persone attaccate nel corso di un rave party nel deserto del Negev.

La notizia era stata anticipata da Linkiesta. In base a quanto riportato dal quotidiano online, "i fascicoli potrebbero essere anche lo strumento più agile per una collaborazione investigativa e giudiziaria tra Italia e Israele, che punterebbe anche su altri versanti: lo Shin Bet da tempo punta a colpire la rete di sostegno di Hamas nel nostro Paese".