Ex fidanzati scomparsi: il papà di Giulia, "Nessuna novità"

AGI - Sono stati convocati nella caserma di Vigonovo (Venezia) per alcune comunicazioni la sorella, il fratello e il padre di Giulia Cecchettin, la giovane veneziana di cui si sono perse le tracce da sabato. La ragazza è sparita assieme all'ex fidanzato 22enne Filippo Turetta, di Torreglia (Padova). Enorme il dispiegamento di forze disposto per cercare i due ex fidanzati in tutto il Veneto.

I carabinieri chiedono di visionare il pc di Giulia

I carabinieri avrebbero chiesto ai genitori di Giulia di consegnare il pc della ragazza per svolgere alcuni accertamenti.

Il padre della giovane è stato convocato questa mattina in caserma ma al momento non sarebbero emerse novità particolari.

Papà di Giulia, stiamo aiutando carabinieri

"Non c'è nessuna novità sostanziale. Stiamo aiutando i carabinieri, tracciando il quadro più completo possibile". Cosi' ai giornalisti il papà di Giulia pochi minuti dopo essere uscito dalla caserma dei carabinieri.

La lite in auto e le macchie di sangue sull'asfalto

Alcuni indizi, ma ancora nessuna svolta nella ricerca dei due ex fidanzati ventiduenni spariti da sabato sera dopo una lite in un parcheggio di Vigonovo, nel Veneziano. Giulia Cecchettin e Filippo Turetta avevano avuto una relazione sentimentale durata alcuni mesi e studiavano entrambi ingegneria all'università di Padova.

Dopo che è scattato l'allarme, con la denuncia presentata domenica mattina dal papà di Giulia, sono partite le ricerche e ci sono stati migliaia di post di condivisione sui social per rintracciarli.

Una possibile traccia su cui si lavora è una scia di chiazze di sangue trovata sull'asfalto in una zona industriale a tre chilometri e mezzo dal luogo in cui Giulia e Filippo sono stati visti litigare sabato sera. Il Gazzettino ha riferito che, dopo la segnalazione degli operai, sono stati eseguiti rilievi da parte dei Carabinieri e la scientifica ha prelevato dei campioni per un confronto del Dna.

Lo zio di Giulia, Andrea Camerotto, ha raccontato ai media locali che "Giulia è sparita sabato, tra le 22.45 e le ore successive, assieme al suo ex": "Si frequentavano dopo essersi lasciati in maniera amichevole, ma abbiamo sempre avuto l'impressione che Filippo fosse attratto da una continuazione della relazione con Giulia".

Dopo una cena a Marghera, i due sono tornati a Vigonovo e un vicino che fumava una sigaretta li ha visti litigare in un parcheggio alle 23,15. Lei, ha riferito lo zio, ha gridato ma Filippo l'ha trattenuta con la forza in auto, ha messo in moto ed è ripartito. Il testimone ha chiamato il 112, ma all'arrivo della pattuglia la Fiat Grande Punto si era dileguata.

Gli ultimi avvistamenti dell'auto, registrati da impianti comunali di videosorveglianza, risalgono a domenica in due paesini del Trevigiano. Le ricerche, a cui partecipano unità cinofile dei carabinieri di Torreglia e un elicottero dei Vigili del fuoco, sono state estese al Friuli Venezia Giulia.

giulia cecchettin, seconda di tre fratelli, un anno fa aveva perso la madre per una malattia e proprio questo giovedì avrebbe dovuto discutere la tesi della laurea triennale di Ingegneria.

La ricerche

Proseguono le ricerche dei due ex fidanzati ventiduenni spariti sabato sera dopo una lite in un parcheggio di Vigonovo, nel Veneziano. Nel pomeriggio i vigili del fuoco hanno effettuato alcuni controlli degli argini lungo il naviglio del Brenta su richiesta dei carabinieri.

Nel primo pomeriggio effettuato anche un sorvolo dell'elicottero Drago 149. Per il momento nessuna traccia dei due ragazzi.