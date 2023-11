Tredicenne si toglie la vita nel Palermitano, la scuola sospende le lezioni

AGI - Un ragazzino di 13 anni si è tolto la vita mentre era in casa propria. Il fatto è avvenuto sabato sera a Villagrazia di Carini (in provincia di Palermo), mentre i genitori non erano nell'appartamento. Il tredicenne frequentava la scuola media Vittorio Emanuele Orlando di Palermo. Da una prima ricostruzione sarebbero stati proprio i genitori, al rientro in casa, a rinvenire il giovane che si è tolto la vita impiccandosi.

Sul caso indagano i carabinieri della stazione di Villagrazia di Carini che hanno raccolto le testimonianze dei genitori e hanno sequestrato i dispositivi elettronici da cui si spera di trovare dettagli utili all'indagine. Tra le ipotesi che il ragazzo fosse vittima di bullismo. Oggi nella scuola media Vittorio Emanuele Orlando le lezioni sono sospese.