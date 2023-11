CVLT di Salmo e Noyz è disco d'oro

AGI - CVLT, il joint album di Salmo & Noyz pubblicato il 3 novembre, continua il suo inarrestabile successo e viene certificato oggi Disco d'Oro.

Questo nuovo traguardo arriva dopo il debutto alla 1 posizione in Fimi nella classifica degli album più venduti e dei vinili più venduti.

L'ondata generata dall'arrivo di CVLT ha inoltre superato i confini italiani conquistando la posizione 3 della Spotify Debut Album Global nel primo weekend dalla pubblicazione. A questi si aggiungono i successi già ottenuti a un solo giorno dall'uscita: il disco ha infatti debuttato al primo posto nella classifica album di Apple Music con tutti i brani posizionati in Top20 su Spotify e in Top25 su Apple Music, e nella Chart dei brani in tendenza Amazon Music 10 brani nella Top 50.

Su YouTube, da oltre una settimana, Respira feat. Marracash è 1 in tendenza nella sezione Musica, seguito da Anthem in posizione 2 e il video ufficiale di Incubi alla 3. Salmo e Noyz Narcos hanno recentemente annunciato Hellraisers, due speciali date evento - prodotte e organizzate da Vivo Concerti - previste per sabato 15 giugno 2024 alla Fiera Milano Live - Rho, e venerdì 21 giugno al Rock in Roma in cui ripercorreranno i loro successi e presenteranno per la prima volta dal vivo i brani del joint album.

Il disco è un manifesto di cio' che da sempre caratterizza la produzione dei due rapper. Un immaginario ben definito, che pesca a piene mani dal rap, dall'hip hop, dal cinema, ma anche dalle rispettive carriere, omaggiate a più riprese.