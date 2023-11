Arriva l'estate di San Martino

AGI - Situazione sinottica all'inizio di questa nuova settimana che vede un promontorio anticiclonico rimontare tra Penisola Iberica e Meidterraneo centro-occidentale. Condizioni meteo che saranno sicuramente più stabili in Italia nei prossimi giorni anche se dovremo fare i conti con il ritorno di nebbie e nubi basse soprattutto su coste e pianure.

Temperature in generale aumento con valori sopra media anche di 6-8 gradi entro metà settimana soprattutto su Sardegna e regioni di Nord-Ovest. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano indicano una lieve flessione delle temperature nella seconda parte della settimana per il transito di un fronte freddo, anche se con scarsa fenomenologia associata. Anticiclone che dovrebbe essere poi di nuovo protagonista nel corso del weekend.

Previsioni meteo per oggi

AL NORD

Nuvolosità irregolare in transito sulle regioni settentrionali sia al mattino che al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo associati. Possibilità di foschie o banchi di nebbia sulla Pianura Padana. Nessuna variazione in serata e nottata con nubi basse su coste e pianure.

AL CENTRO

Condizioni di tempo asciutto al Centro sia al mattino che al pomeriggio con nuvolosità alternata a schiarite. Addensamenti anche bassi e compatti tra Toscana e Umbria. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosità in transito.

AL SUD E SULLE ISOLE

Condizioni di tempo stabile sulle regioni del Sud per tutta la giornata con cieli poco o irregolarmente nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Tra la sera e la notte ancora tempo asciutto ma con nuvolosità in aumento. Temperature minime in generale diminuzione e massime in rialzo soprattutto al Centro-Nord.

Previsioni meteo per domani

AL NORD

Al mattino nuvolosità irregolare in transito con nebbie e nubi basse lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio ancora nuvolosità medio-alta in transito su tutti i settori. In serata isolate precipitazioni sui settori di confine, ancora nubi basse sui settori pianeggianti.

AL CENTRO

Tempo stabile ma con molte nubi tra Toscana e Umbria, variabile altrove. Al pomeriggio nuvolosità irregolare in transito su tutti i settori. In serata attesi cieli coperti specie sulla Toscana dove sono previste delle piogge nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Cieli poco o irregolarmente nuvolosi nel corso delle ore diurne; da segnalare qualche apertura tra Puglia, Calabria e Sicilia. Nessuna variazione prevista tra serata e nottata. Temperature minime e massime stazionarie o in rialzo da nord a sud.