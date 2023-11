Turista colpito da ictus a piazza San Pietro, non identificato per ore 

AGI - Una brutta avventura quella capitata a un turista austriaco in visita a Roma alla cupola della basilica di San Pietro. Colpito all'improvviso da un ictus, è rimasto per ore senza poter parlare e, privo di documenti, ai soccorritori non è riuscito a comunicare il suo nome. Al personale medico è riuscito a scrivere solamente, tramite un foglio e una penna, due parole che indicavano il nome di una regione e di uno stato federale dell'Austria.

I medici hanno richiesto la collaborazione della polizia per la ricerca dei congiunti in Italia del turista, e gli agenti del XII Distretto Monteverde hanno preso contatti con il servizio di soccorso sanitario della Città del Vaticano. Nella giornata di ieri, gli agenti sono riusciti a risalire all'identità del turista, un uomo di 81 anni, che era stato ricoverato all'ospedale San Camillo, dopo esservi stato trasferito dall'ospedale Santo Spirito.

Gli operatori, dopo aver individuato l'hotel in cui il turista era alloggiato, sono riusciti a comunicare con il capogruppo dell'agenzia turistica, che nel frattempo aveva perso le tracce e i contatti con il concittadino. È stato informato di tutto il Consolato Austriaco. Il turista è stato dimesso e si è ricongiunto con il suo gruppo.