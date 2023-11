Meteo: assaggio invernale nel weekend, poi di nuovo sole e clima mite 

AGI - Weekend con possibile maltempo invernale in vista. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, è in atto il passaggio di una saccatura depressionaria pilotata da un vortice di bassa pressione. Il fine settimana sarà ancora all'insegna della variabilità in Italia ma con tempo generalmente più stabile.

Domani avremo alcune piogge residue al Sud e ampie schiarite al Centro-Nord. Tuttavia, nella giornata di Domenica si prevede un aumento dell'instabilità, con correnti nord-occidentali che porteranno acquazzoni e temporali sparsi, soprattutto sulle regioni del Centro-Sud.

Durante la prossima settimana ci sarà un'espansione di un'area di alta pressione, prima sulla Penisola Iberica e successivamente verso il Mediterraneo centro-occidentale. Si prevede quindi una breve fase di clima mite con sole e temperature in aumento, superando di qualche grado le medie stagionali.

Questa stabilità potrebbe essere di breve durata, con nuovi peggioramenti attesi entro il successivo fine settimana. E' previsto infatti l'ingresso di una perturbazione sul Mediterraneo seguita da aria piuttosto fredda, che potrebbe portare la prima neve a quote basse.

Ecco in dettaglio le previsioni per sabato 11 novembre:

- Al Nord:

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, foschie e banchi di nebbia in Pianura Padana specie lungo il corso del Po. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli soleggiati, qualche velatura al Nord-Ovest e locali addensamenti tra Veneto e Friuli. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con nuvolosita' in aumento. Fenomeni nella notte sulle Alpi occidentali con neve oltre i 900-1300 metri. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

- Al Centro:

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, locali addensamenti nelle zone interne. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata nuvolosita' in aumento ma senza fenomeni di rilievo associati. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

- Al Sud e sulle Isole:

Al mattino locali piogge lungo le coste tirreniche tra Campania e Calabria, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nuvolosita' in aumento sulla Sardegna con locali acquazzoni, per lo piu' invariato altrove. Tra la serata e la notte nuvolosità in graduale aumento con delle piogge prima sulle Isole Maggiori e poi sui settori tirrenici peninsulari. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.

Ecco le previsioni per domenica 12 novembre:

- Al Nord:

Al mattino cieli molto nuvolosi al settentrione, con precipitazioni sulla Liguria e lungo l'arco alpino, con neve fino a quote piuttosto basse. Al pomeriggio non sono previste variazioni con quota neve in rialzo. In serata tempo piu' asciutto con nuvolosita' e schiarite. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

- Al Centro:

Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con qualche pioggia sul versante tirrenico. Al pomeriggio instabilita' in aumento con piogge e acquazzoni sparsi, anche a carattere di temporale sui settori tirrenici. In serata tempo in miglioramento con qualche fenomeno residuo nelle zone interne. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.

- Al Sud e sulle Isole:

Al mattino piogge sparse su Isole Maggiori e settori tirrenici, piu' asciutto altrove con cieli nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni, con possibili fenomeni a carattere temporalesco sulla Campania. In serata tempo in peggioramento con piogge e temporali sparsi. Temperature minime stabili o in calo e massime in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.