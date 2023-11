Ultime ore per Indi  

AGI - "Abbiamo azionato ogni procedura dei trattati internazionali, abbiamo offerto trasferimento, cure, collaborazione. L'Italia ha fatto il possibile su richiesta dei genitori, ma ha trovato solo muri. Oggi verso le 11 il sistema inglese staccherà i supporti vitali a #IndiGregory". Cosi' su X (Twitter) l'avvocato Simone Pillon, cofondatore del Family Day che sta seguendo la famiglia Gregory in Italia in questi giorni.

Il papà: "Decisione molto difficile da accettare"

"So di questa decisione, è veramente molto difficile accettarla per me. Me l'aspettavo, sì, perché ci avevano spiegato che quel tipo di terapia non era praticamente possibile, non c'era niente da fare": Lo ha detto il papà della piccola Indi, Dean Gregory, commentando la decisione dei giudici inglesi di sospendere le cure che tengono in vita la piccola.

"Volevamo che Indi andasse in Italia nella speranza che si potesse fare una terapia - ha aggiunto -, che si potesse curarla: poi c'è stata questa decisione, e non era più possibile farlo".

"Ricordo momenti di tenerezza con Indi, quando era possibile appunto tenerla in braccio, quando alcune volte l'ho lavata alcune volte e l'ho pulita, lei rispondeva, c'erano queste reazioni positive da parte sua": ha ricordato con commozione l'uomo.

Indi, ha spiegato il padre "cercava di esprimersi, di 'parlare', naturalmente con il linguaggio di una bambina molto piccola, le piaceva quando la toccavo e l'accarezzavo...". Faceva gesti vitali? "Sì, esattamente così". "È viva, si muove, si vede anche che soffre e che sta male".

Roccella: "Un caso che ripropone il tema della libertà di cura"

"A quanto si apprende, forse oggi i medici porranno fine alla breve vita di Indi Gregory. O forse, chissà, ci sarà per lei ancora un esile filo di speranza, grazie alla tenace battaglia dei genitori, che il nostro governo ha sostenuto con tempestività e piena convinzione. Il caso della piccola Indi pone drammaticamente al centro del dibattito la questione della libertà di cura, un diritto che a parole tutti dicono di difendere, ma che in questa occasione è palesemente ignorato". Lo scrive in un post su Facebook la ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella

Il Papa prega per Indi

"Papa Francesco si stringe alla famiglia della piccola Indi Gregory, al papà e alla mamma, prega per loro e per lei, e rivolge il suo pensiero a tutti i bambini che in queste stesse ore in tutto il mondo vivono nel dolore o rischiano la vita a causa della malattia e della guerra". Lo afferma il direttore della sala Stampa della Santa Sede Matteo Bruni.