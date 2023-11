AGI - Un uomo di 46 anni, Alessandro Cataldo, è stato assassinato, giovedì sera, davanti a una pizzeria nei pressi del porto di Cetraro, sul Tirreno cosentino. Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri della locale stazione e i sanitari del 118. Del caso è stato immediatamente informato il pm di turno. Da quanto si è appreso la vittima era già nota agli ambienti giudiziari. Il sicario avrebbe esploso colpi di pistola e si sarebbe poi dileguato a bordo di una automobile. In corso le indagini.

"Un fatto terribile che va condannato con fermezza dall'intera comunità che reagirà ad ogni forma di recrudescenza malavitosa" ha detto all'AGI il sindaco, Ermanno Cennamo. Appena appresa la notizia dell'omicidio di Alessandro Cataldo, il sindaco Cennamo e il presidente del Consiglio comunale si sono recati sul posto per "condannare senza indugio l'accaduto".

Gli ambienti dello spaccio

Potrebbe essere una vendetta maturata negli ambienti dello spaccio di droga il movente dell'agguato mortale. La vittima, Alessandro Cataldo, di 46 anni, è stato assassinato davanti a una pizzeria raggiunto da almeno 4 colpi di pistola di cui due lo hanno colpito al viso e due al torace.

Cataldo, in passato, era stato coinvolto nell'operazione "Overloading" della Dda di Catanzaro che aveva inferto un duro colpo al narcotraffico sul Tirreno cosentino. Ma l'uomo, nell'estate del 2020, fu vittima anche di un attentato incendiario che distrusse una pizzeria di sua proprietà a pochi giorni dall'inaugurazione.

L'uomo, all'epoca, in piena pandemia fece un appello pubblico postando sui Social anche le foto del locale andato in cenere. Proseguono, intanto, a ritmo serrato le indagini sull'agguato avvenuto ieri sera nei pressi del porto. Per tutta la notte, i carabinieri della Compagnia di Paola, guidati dal capitano Marco Pedullà e coordinati dal tenente colonnello Dario Pini, hanno ascoltato tutte le persone presenti sul luogo dell'agguato, ma anche persone vicine alla vittima alla ricerca di ogni elemento utile alle indagini.

Il paese è stato presidiato per tutta la notte dalle forze dell'ordine con posti di blocco alla ricerca del killer che è andato via su un'automobile con uno o più complici.