Testata alla 'rivale', daspo urbano per una minore a Terni

AGI - Aggredita in pieno centro storico di Terni, picchiata e colpita al naso con una testata. Tutto per gelosia. La vittima della violenza è una minore, medicata e giudicata guaribile in 20 giorni. Minore come la presunta responsabile, raggiunta da un provvedimento di daspo urbano firmato che la terrà lontana, per due anni, dai luoghi della movida teatro dell'aggressione

L'episodio si è verificato la sera del 21 ottobre in piazza dell'Olmo, luogo di ritrovo frequentatissimo da giovani e giovanissimi. La sera dell’incidente, intorno alle 23, la Squadra Mobile di servizio aveva ricevuto una segnalazione di una lite tra due ragazze nel quartiere della movida ma, al suo arrivo, la polizia ha visto solo la vittima. Secondo quanto ricostruito dalla Questura, intorno alle 23 di sabato 21 ottobre, la presunta vittima sarebbe stata aggredita da una sua coetanea, di cui aveva fornito il nome.

Prima le avrebbe strappato i capelli per poi l'avrebbe colpita con una testata sul volto, davanti un numeroso gruppo di giovani, per motivi di gelosia, e poi si è allontanata.

La mattina seguente, la giovane ferita e la madre hanno sporto denuncia contro la presunta responsabile dell'aggressione che era già stata identificata dalla Squadra Mobile. La ragazza è stata quindi denunciata in stato di libertà, per lesioni, il 3 novembre alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Perugia. La ragazza, accompagnata dai genitori, è stata convocata in questura per la notifica del provvedimento emesso nei suoi confronti dal Questore di Terni, Bruno Failla. Un provvedimento che prevede anche il divieto di accesso ai locali di pubblico intrattenimento per 2 anni.