Una testata al prof, padre e figlio denunciati in Sardegna

AGI - Uno studente sedicenne e suo padre sono stati denunciati dai carabinieri della compagnia di Villacidro per l'aggressione di lunedì scorso ai danni di un professore di matematica dell'istituto Alberghiero di Arbus (Sud Sardegna). Il genitore, in particolare, aveva colpito con una testata il docente, Pierpaolo Scanu, 56 anni, residente a Cagliari, che poi al pronto soccorso dell'ospedale di San Gavino ha avuto una prognosi di 15 giorni.

Anche il genitore violento si era presentato al pronto soccorso, ma dopo il triage aveva preferito andarsene.

Secondo quanto ricostruito in base alle testimonianze raccolte dai carabinieri, il professore, durante l'ora di lezione in una prima classe, ha rimproverato l'alunno che disturbava parlando. Il ragazzo ha reagito insultando in sardo il docente e minacciandolo, per poi uscire dalla classe e chiamare il padre. Entrambi i genitori si sono presentati a scuola poco dopo e hanno affrontato il professore nell'androne. Qui, sempre secondo l'accusa, il sedicenne ha schiaffeggiato Scanu, graffiandolo e facendogli cadere gli occhiali. Quando il docente si è chinato per raccoglierli, gli è arrivata la testata del padre del ragazzo.

Al quotidiano 'L'Unione Sarda la madre ha raccontato che il figlio, ripetente, non tornerà a scuola e che andrà a lavorare. La famiglia si è poi rivolta agli avvocati Marco Usai e Giorgio Loi per presentare, a sua volta una denuncia nei confronti del docente, accusato di aver dato una gomitata al ragazzo durante la discussione degenerata nell'androne.

"È stato colpito a uno zigomo e ha un referto della guardia medica che gli assegna 10 giorni di cure", riferisce Usai all'AGI. "L'abbiamo fatto avere ai carabinieri".

"L'increscioso episodio di violenza a carico di un docente è da condannare senza alcuna riserva", è intervenuto il Coordinamento dei presidenti dei consigli d'istituto della Sardegna, con una nota. "La scuola è e deve essere un luogo di totale sicurezza sia per gli studenti che per tutto il personale che vi lavora. È un segnale da non sottovalutare che mina il ruolo pedagogico/educativo della scuola. È fondamentale che la collaborazione scuola/famiglia torni ad essere il fulcro cardine della crescita formativa. Esprimiamo i migliori auguri di pronta guarigione al professor Scanu, affinchè torni presto al suo ruolo di docente formatore in completa sicurezza e serenità".