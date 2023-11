AGI - La polizia di Stato, su delega della Direzione distrettuale antimafia di Palermo ha eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto nei confronti di 7 indagati, ritenuti responsabili, a diverso titolo, di associazione mafiosa ed altri reati connessi. L'operazione vede coinvolti investigatori italiani della Polizia di Stato, appartenenti al Servizio centrale operativo e alla Squadra mobile di Palermo, con personale specializzato dei Reparti Prevenzione Crimine, delle unità cinofile, del Reparto volo e agenti speciali dell'Fbi in qualità di osservatori.

Contestualmente, investigatori dell'Fbi stanno eseguendo a New York, 10 misure restrittive a carico di indagati per analoghi reati. L'operazione antimafia scattata tra Palermo e New York si inserisce, spiegano gli inquirenti, in un più vasto contesto investigativo ed esecutivo che ha visto il coinvolgimento di investigatori della polizia di Stato e del Federal Bureau of Investigation in una complessa ed articolata indagine avviata sui componenti della famiglia Gambino di New York e alcuni referenti italiani del gruppo criminale ancora attivi in Sicilia.