AGI - La nuova esondazione del torrente Stella ha allagato Quarrata (Pistoia) e il sindaco Gabriele Romiti parla di situazione critica. "A causa delle forti piogge cadute sulle zone già alluvionate, la situazione sulla Stella al ponte Torto è molto critica. Si avverte la popolazione di salire ai piani alti degli edifici e di non scendere assolutamente in strada", ha scritto Romiti su Facebook, e ha avvertito: "Si prevedono problemi anche per il vento forte: se potete, non mettetevi in viaggio"

"Una nuova rottura sul torrente Stella a Casini di Quarrata" (Pistoia), già alluvionato il 2 novembre, si è prodotta durante la notte a causa delle abbondanti piogge che continuano a cadere sulla Toscana. Lo ha scritto su Facebook il presidente della Regione, Eugenio Giani, e ha specificato che sono intervenuti "sul posto personale e mezzi del sistema regionale".

Giani riferisce ancora che "la linea temporalesca tra Lucca e Pistoia si è esaurita nel suo spostamento verso levante. Nelle prossime ore piogge residue sulle province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa, Pistoia, Firenze, Livorno, Arezzo. Ombrone pistoiese al secondo livello di guardia stazionario. Arno e Serchio in aumento ma senza nessuna criticità. Ancora forte vento con raffiche registrate fino a 90km/h in pianura. Per il mare nelle prossime ore è possibile un'ulteriore intensificazione delle onde con altezza localmente compresa tra 4 e 5 metri".

Chiuso per allagamento un tratto della Gardesana nel Bresciano

Lungo la strada statale 45 Ter "Gardesana Occidentale" è chiusa la tratta compresa tra il km 0 e il km 4,000, a Villanuova sul Clisi (BS), in corrispondenza della galleria Seriola. Lo comunica l'Anas. L'interdizione al transito si è resa necessaria a causa di un allagamento, già verificatosi nei giorni scorsi per le intense precipitazioni. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.